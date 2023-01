Cuffiette TWS al giusto prezzo? su Amazon sono disponibili le bellissime Oppo Enco Buds2, prodotto di ottima qualità, ma venduto ad una cifra decisamente ridotta, se pensate che appunto basteranno meno di 25 euro per il loro acquisto definitivo.

Tanti nuovi codici sconto Amazon sono disponibili gratis ogni giorno sul canale Telegram di TecnoAndroid, per avere le migliori offerte sul proprio smartphone, e non perdere nemmeno una riduzione effettiva, correte subito ad iscrivervi qui.

Oppo Enco Buds2, la nuova promozione ed il prezzo di vendita

Le Oppo Enco Buds2 sono cuffiette true wireless, quindi senza fili, completamente in-ear, dotate di una buonissima ergonomia, ovvero il posizionamento nel padiglione auricolare è facilitato, compatibili con qualsiasi dispositivo in commercio, grazie alla connettività bluetooth 5.2.

Il loro punto di forza è sicuramente il prezzo di vendita, poiché sono necessari solamente 24,99 euro per l’acquisto definitivo, con un risparmio pari al 50% del prezzo originario di 49 euro. PREMETE QUI per l’acquisto. Disponibili solamente nella colorazione bianca, sono realizzate interamente in plastica, ed affiancate da una custodia di ricarica di piccole dimensioni, nonché comunque facilmente trasportabile pressoché ovunque.

All’interno della cuffietta trova posto un driver titanizzato da 10mm, con possibilità di godere di bassi potenti e ritmici, ed allo stesso tempo un volume sufficientemente elevato. Non sono dotate di ANC, tuttavia il discreto isolamento passivo permette di utilizzarle senza troppa difficoltà anche in aree particolarmente rumorose. Il prezzo in offerta è da considerarsi valido per un periodo limitato, affrettate come al solito la vostra scelta, altrimenti rischiate di restarne definitivamente tagliati fuori e non potrete più risparmiare sull’acquisto.