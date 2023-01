I telefoni Android hanno fatto molta strada in termini di prestazioni. Farai fatica a trovare applicazioni e giochi che un telefono di punta non è in grado di gestire. Anche la maggior parte dei dispositivi di fascia media ne è capace.

Tuttavia, c’è una differenza tra uno smartphone appena acquistato e uno che è stato utilizzato per un po’, tra file spazzatura e batteria che si scarica in tempi record. Alla fine, anche i migliori telefoni Android mostrano segni di rallentamento dopo alcuni anni.

Ci sono cose che puoi fare per migliorare le prestazioni del tuo telefono. Sebbene questi metodi non lo renderanno veloce come il Samsung Galaxy S22 Ultra o il Google Pixel 7 Pro, dovresti notare alcuni miglioramenti.

Riavvia il telefono

Questo semplice hack può fare miracoli per le prestazioni del tuo telefono, soprattutto se i fastidiosi processi delle app in background causano rallentamenti.

Il sistema di gestione della memoria di Android è eccellente e la maggior parte dei telefoni ha una RAM più che sufficiente. Ma se utilizzi un telefono economico con 3 GB o 4 GB di RAM o meno, un riavvio può migliorare le prestazioni complessive. È una buona idea riavviare il telefono almeno una volta alla settimana.

Libera lo spazio di archiviazione

Google ha dichiarato che si iniziano a notare problemi di prestazioni se si ha meno del 10% di spazio di archiviazione disponibile sul dispositivo. Si pensa infatti che mantenere lo spazio di archiviazione inutilizzato intorno al 20% sia una scommessa migliore.

La maggior parte dei produttori ha un modo per ottimizzare lo spazio di archiviazione. Ad esempio, i telefoni Samsung hanno un’opzione Device Care che rimuove i vecchi file e i dati delle app. Puoi scaricare l’app Files by Google per cancellare le cache delle app, duplicare immagini, file di grandi dimensioni e file multimediali indesiderati. Se hai molte foto o video sul tuo telefono, salvali su Google Foto per creare spazio extra. La nostra guida ai suggerimenti e ai trucchi di Google Foto ti guida attraverso il processo.

Disinstalla le app Android inutilizzate

Le app inutilizzate occupano spazio di archiviazione sul telefono e potrebbero ostruire la memoria (RAM) se vengono eseguite in background. Se hai scaricato app che non usi più, disinstallarle potrebbe migliorare la fluidità del sistema e la durata della batteria.

Esistono diversi modi per disinstallare le app, ma in genere bisogna tenere premuto a lungo l’icona dell’app e selezionare “Disinstalla”.