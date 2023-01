Uno dei vantaggi degli smartphone più grandi è che c’è spazio per batterie più grandi. La durata della batteria non è proprio quella di una volta, ma l’ansia di rimanere senza carica è ancora comune.

Se stai cercando modi per mantenere il tuo telefono carico, dai un’occhiata a questi consigli.

Tutti gli smartphone hanno una qualche modalità a basso consumo che mette in pausa o riduce determinate funzioni, attività ed effetti visivi. Queste modalità sono ideali per preservare la preziosa durata della batteria quando la batteria è scarica, soprattutto se ci vorrà del tempo prima che tu possa arrivare a un caricabatterie.

Risparmio energia su iPhone

Vai su Impostazioni > Batteria e attiva la modalità Risparmio energia. Aggiungilo al Centro di controllo tramite Impostazioni> Centro di controllo> Personalizza controlli e seleziona Modalità risparmio energia. Si spegnerà automaticamente quando la batteria sarà carica all’80%.

Per i telefoni Android, le istruzioni differiscono leggermente a seconda del produttore. La maggior parte dei telefoni Android dispone di due modalità di risparmio energetico. Il primo riduce il consumo della batteria limitando alcune attività ed effetti visivi, mentre il secondo è più estremo e interromperà l’esecuzione delle notifiche e della maggior parte delle app.

Per telefoni Google Pixel

Vai su Impostazioni > Batteria > Risparmio batteria e attiva Usa risparmio batteria. Puoi anche trovarlo in Impostazioni rapide quando abbassi l’area notifiche (se non è presente, tocca l’icona della penna per modificarla e aggiungerla). Tocca Imposta un programma nella schermata Risparmio batteria per decidere quando attivarsi.

È anche una buona idea attivare Batteria adattiva in Impostazioni > Batteria > Preferenze adattive.

Per telefoni Samsung Galaxy

Vai su Impostazioni > Batteria e cura del dispositivo > Batteria per trovare Modalità di risparmio energetico. Puoi configurare ciò che fa nella schermata Risparmio energetico.

Vale anche la pena toccare Altre impostazioni batteria per attivare la funzione Batteria adattiva.

Riduci la luminosità dello schermo

La luminosità dello schermo ha un impatto significativo sulla batteria, quindi vuoi che sia il più basso possibile per i tuoi occhi. Puoi sempre modificare la luminosità dello schermo nel Centro di controllo su un iPhone o tramite notifiche su un telefono Android. Potresti anche prendere in considerazione la regolazione automatica in base al livello di luce ambientale.

Per iPhone

Vai su Impostazioni > Accessibilità > Display e dimensioni del testo e assicurati che la luminosità automatica sia attivata.

Per telefoni Android

Vai su Impostazioni> Display e assicurati che Luminosità adattiva sia attivata. Continua a spostare il dispositivo di scorrimento manualmente finché non apprende le tue preferenze.