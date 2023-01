ZERO fili con questo nuovo MOUSE wireless di Trust a soli 7,99 euro

Sono arrivate nuove offerte eccezionali su tra le quali spunta soprattutto la proposta a 7,99 € che riguarda un mouse wireless. Ricordiamo che lo sconto è del 38%.

Un mouse wireless con connettore USB, il prezzo scende del 38% su Amazon ed arriva a 7,99 €

Non ce la fate più con i fili sulla vostra scrivania e volete assolutamente qualcosa che ti permetta di spostarvi a vostro piacimento, senza essere legati alla rete elettrica. Ecco che arriva il vostro aiuto Amazon con una proposta eccezionale che scende ben al di sotto dei 10 €. Si tratta di un mouse wireless Trust, il quale con il suo ricevitore USB vi consentirà di collegarvi al vostro computer fisso o al vostro portatile senza troppi problemi.

Il prezzo di vendita in questione scende a 7,99 € grazie allo sconto del 38%. Ricordiamo che tutte le persone che acquisteranno il mouse, aggiungendolo adesso al carrello, potranno avere 30 giorni di reso ma anche due anni di garanzia inclusa.