Il gestore francese Iliad e gli operatori virtuali principali sono ancora nel mirino di WindTre, che non dà tregua ai suoi rivali e continua a proporre le sue ottime offerte GO. I clienti che effettuano la portabilità del numero possono scegliere tra le quattro opzioni attualmente in listino. La migliore è senza alcun dubbio la WindTre GO 150 Flash + Digital con Easy Pay!

Offerta WindTre: minuti, SMS e ben 150 GB al mese a un prezzo incredibile!

L’offerta WindTre GO 150 Flash + Digital con Easy Pay prevede una spesa di rinnovo di soli 8,99 euro al mese e permette di ottenere:

Minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

150 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile

WindTre rivolge la sua offerta esclusivamente ad alcuni nuovi clienti. Infatti, hanno la possibilità di richiedere la tariffa soltanto gli utenti provenienti da uno dei seguenti operatori low cost:

Iliad, Fastweb, Poste Mobile, BT Enia, BT Italia, DailyTelecom, CoopVoce, DIGI Mobil, DIGITEL, Enegan, ERG Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Mundio, Nextus, Noitel, NTmobile, NV Mobile, Optima, Plintron, Rabona Mobile, Ringo, 1Mobile, Rabona New, Spusu, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU.

L’attivazione potrà essere effettuata attraverso il sito ufficiale del gestore, che permette di procedere online con l’acquisto della nuova SIM e di riceverla a casa senza andare incontro ad alcun costo di spedizione.

I costi previsti dovranno essere saldati tramite carta di credito, carta conto o conto corrente e i servizi a contenuto sono automaticamente bloccati dal gestore, che mira a salvaguardare i suoi clienti da spese impreviste.