Vodafone ha avviato una nuova campagna per convincere i suoi vecchi clienti a stipulare nuovi e convenienti contratti con l’azienda.

Molti degli ex clienti di Vodafone stanno ricevendo un sms con un’allettante proposta che possa spingerli a tornare da loro. La prima riga del messaggio recita: “Un’offerta super per dirti che ci manchi! Torna in Vodafone…”.

Offerta Vodafone Silver per winback

Quello che viene proposto è l’offerta Silver in versione winback, ovvero solo per gli ex clienti che scelgono di tornare da Vodafone.

L’offerta prevede minuti illimitati verso i numeri di rete fissa e rete mobile nazionale, sms illimitati, 100 Giga di traffico in 2G e 4G e un servizio bundle mensile per chiamare gratis (limitatamente) anche all’estero.

Scendendo più nel dettaglio i minuti sono così divisi: minuti illimitati verso Vodafone Romania; 1000 minuti verso Vodafone Albania; 300 verso i numeri di Paesi come Argentina, Australia, Austria, Bangladesh, Belgio, Brasile, Bulgaria, Canada, Cina, Colombia, Repubblica Ceca, Danimarca, Repubblica Dominicana, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, India, Irlanda, Israele, Malta, Marocco, Messico, Paesi Bassi, Norvegia, Pakistan, Perù, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito, USA e infine solo 100 minuti per Bolivia, Cile, Ecuador, Egitto, Filippine, Sri Lanka, Nigeria, Turchia e Venezuela.

Tutto ciò viene offerto al prezzo di 9,99 euro al mese, più il costo di attivazione della promozione di 1 centesimo di euro. L’acquisto della nuova SIM è invece gratuito.

É possibile attivare l’offerta recandosi fisicamente in un negozio Vodafone oppure farlo comodamente online da casa, utilizzando il link in allegato nel messaggio iniziale.