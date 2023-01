L’operatore virtuale Very Mobile, fino al prossimo 31 gennaio 2023, salvo cambiamenti nelle prossime ore, propone un buono Amazon del valore di 10 euro.

Il buono è dedicato a tutti i clienti che decidono di passare a Very richiedendo la portabilità del proprio numero. Scopriamo insieme le offerte disponibili attualmente.

Very Mobile: buono Amazon disponibile ancora per pochi giorni

Il tempo rimasto è veramente poco, visto che al 31 gennaio mancano soltanto due giorni. Un omaggio a cui rinunciare è veramente difficile, visto che può essere usato liberamente per acquistare qualsiasi cosa sull’e-commerce di Jeff Bezos. Anche se, teoricamente, c’è ancora un po’ di tempo per accaparrarsi il buono, bisogna però mettere in conto che l’offerta è limitata a 3.000 tagliandi virtuali.

Per poter ricevere il buono è necessario recarsi sul sito ufficiale dell’operatore ed attivare una delle offerte proposte. Se si vuole puntare ad un’offerta dal basso costo, si può sottoscrivere Very a 6,99 euro al mese, ottenendo in cambio minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri mobili e 100 GB di traffico dati in 4G. Questa offerta è attivabile dai clienti che provengono da Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Fastweb e altri virtuali.

In alternativa, si può scegliere il piano tariffario Very a 7,99 euro al mese, sempre con minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali ma con 150 GB di traffico dati in 4G. Salendo di prezzo, c’è Very a 9,99 euro al mese, con cui i GIGA disponibili sempre in 4G sono ben 220. Per gli utenti che sono attualmente con TIM, Vodafone, WindTre, Kena Mobile e ho.Mobile, possono sottoscrivere due offerte Very: una a 12,99 euro al mese e una a 13,99 euro al mese, sempre con minuti e SMS illimitati e con, rispettivamente, 150 GB e 200 GB. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per scoprirle tutte nel dettaglio.