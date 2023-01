Unieuro nasconde all’interno del proprio volantino vere e proprie offerte bomba, rappresentanti a tutti gli effetti le migliori occasioni per avere accesso a prodotti economici, solo nel prezzo finale, poiché a conti fatti le prestazioni sono di grandissima qualità.

Le offerte disponibili da Unieuro presentano a tutti gli effetti delle ottime opportunità di risparmio per i consumatori nazionali, con accesso garantito in ogni singolo negozio sul territorio, ed estensione diretta al sito ufficiale, sul quale è comunque possibile pensare di mettere le mani su prodotti di qualità e godere nello stesso tempo della spedizione gratuita verso il domicilio (per gli ordini del valore superiore ai 49 euro).

Unieuro, quali sono i prodotti più interessanti in offerta

Nuove offerte fanno il palo da Unieuro, gli utenti si ritrovano a poter fronteggiare sconti decisamente interessanti che riescono indubbiamente a ridurre al massimo la spesa finale da sostenere, come ad esempio per l’acquisto di uno tra Galaxy Z Flip4 e Apple iPhone 14, disponibili entrambi a 899 euro (da 128GB quest’ultimo), passando anche per il MacBook Air da 14 pollici, in vendita esattamente alla stessa identica cifra. Se le prestazioni dei suddetti non dovessero bastarvi, ricordatevi anche della presenza di Galaxy S22 Ultra 5G, il cui prezzo è di 999 euro.

Nel mentre sono sempre disponibili da Unieuro anche modelli decisamente più economici, con prezzi che non vanno oltre i 499 euro richiesti per l’acquisto di Honor 70, solamente per citarne uno.