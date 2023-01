Una grande quantità di rocce sta sfrecciando intorno al nostro Sistema Solare sotto forma di asteroidi e comete. Se uno di questi venisse verso di noi, potremmo impedire con successo la collisione tra un asteroide e la Terra?

Forse, ma sembra esserci un tipo di asteroide che potrebbe essere particolarmente difficile da distruggere.

Gli asteroidi sono pezzi di detriti rocciosi nello spazio. Studiarli può rivelare le loro proprietà fisiche, indizi sull’antica storia del Sistema Solare e le minacce che queste rocce spaziali possono rappresentare per l’impatto con la Terra.

Nel nostro nuovo studio pubblicato oggi negli Atti della National Academy of Sciences, è stato scoperto che gli asteroidi con cumuli di macerie sono un tipo di asteroide estremamente resistente e difficile da distruggere tramite collisione.

Due tipi principali di asteroidi

Principalmente concentrati nella fascia degli asteroidi, possono essere classificati in due tipi principali.

I monoliti, ricavati da un solido pezzo di roccia, sono ciò che le persone di solito hanno in mente quando pensano agli asteroidi.

Si prevede che gli asteroidi di tipo monolitico di circa un chilometro di diametro abbiano una durata di vita di poche centinaia di milioni di anni. Non è affatto lungo data l’età del nostro Sistema Solare.

L’altro tipo sono gli asteroidi con cumuli di macerie. Questi sono interamente costituiti da moltissimi frammenti espulsi durante la distruzione totale o parziale di asteroidi monolitici preesistenti.

Tuttavia, non si conosce veramente la durabilità, e quindi la potenziale durata della vita.

Nel settembre 2022, la missione DART (Double Asteroid Redirection Test) della NASA ha colpito con successo l’asteroide Dimorphos. L’obiettivo di questa missione era testare se potessimo deviare un asteroide colpendolo con un piccolo veicolo spaziale, ed è stato un successo.

Come altre recenti missioni di asteroidi della Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) per visitare gli asteroidi Itokawa e Ryugu, e della NASA per l’asteroide Bennu, le immagini ravvicinate hanno mostrato che Dimorphos è un altro asteroide con cumuli di macerie.

Ma è stato dimostrato che questi asteroidi hanno una bassa densità perché sono porosi. Inoltre, sono grandi, anche se i frammenti monolitici sono relativamente piccoli e quindi difficili da individuare dalla Terra.