In questi ultimi anni abbiamo assistito all’arrivo di svariati prodotti cinematografici tratti da famosi videogiochi. Ora, in futuro, sembra che vedremo arrivare ufficialmente anche la prima serie tv ispirata al noto videogioco con protagonista l’archeologa Lara Croft. Stiamo parlando di Tomb Raider e, a quanto pare, la serie in questione sarà prodotta dal colosso Amazon e sarà trasmessa su Prime Video.

Tomb Raider, arriverà la prima serie tv ispirata al videogioco e la realizzerà Amazon

Secondo quanto è emerso nel corso delle ultime ore, il colosso dell’e-commerce Amazon starebbe lavorando alla realizzazione della prima serie tv basata sul noto videogioco Tomb Raider. A rivelare la notizia, in particolare, sono stati i siti web The Hollywood Reporter e Deadline. La serie tv basata sulle vicende di Lara Croft sembra quindi essere destinata ad arrivare ufficialmente sulla piattaforma di Amazon Prime Video.

Per il momento non ci sono ancora molti dettagli, soprattutto per quanto riguarda il cast. L’unica certezza è che l’attrice Phoebe Waller-Bridge ricoprirà il ruolo di scrittrice e produttrice esecutiva della serie. Insomma, il numero di serie tv ispirate a famosi videogiochi che hanno fatto la storia sembra dunque destinato ad aumentare. Ricordiamo infatti che abbiamo già numerose serie tv e anche film ispirati ad alcuni videogiochi. Tra questi, c’è ad esempio The Witcher disponibile su Netflix e ricordiamo il primo film ispirato al videogioco con Nathan Drake, ovvero Uncharted. Non per ultimo, ricordiamo inoltre che anche God of War avrà la sua serie tv ispirata e che sarà trasmessa anch’essa su Amazon Prime Video.