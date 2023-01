Nell’ultimo mese il settore delle offerte telefoniche ha visto dei rincari abbastanza importanti e chi, ancora non ha aumentato il costo delle proprie offerte, lo sta per fare.

La colpa è imputabile all’inflazione, che sta colpendo inevitabilmente anche il nostro Paese. Oggi è la volta dell’operatore Tim, che aumenterà di qualche euro alcune sue offerte. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Anche Tim aumenterà di qualche euro le proprie offerte

L’operatore ha recentemente riferito ufficialmente una nuova tornata di incrementi tariffari che avverranno automaticamente su base annuale per le sue offerte. Negli aumenti sono coinvolte tanto le offerte di rete mobile quanto quelle di rete fissa. Gli aumenti dovrebbero però riferirsi esclusivamente a coloro che attiveranno una nuova offerta, non dovrebbe quindi trattarsi di una rimodulazione delle attuali offerte attivate dai già clienti dell’operatore.

Ci teniamo a specificare che non si tratterà di aumenti sporadici e puntuali, come spesso avviene per le rimodulazioni, ma di aumenti che verranno applicati annualmente e che saranno dipendenti da un coefficiente pre-determinato da applicare alla tariffa iniziale. Secondo le ultime indiscrezioni le offerte che saranno colpite sono la Young, Junior, Senior, International, Internet, Win Back e le convergenti.

Gli aumenti appena comunicati da Tim rientrano nell’aggiornamento delle proprie tariffe relativo all’adeguamento dell’inflazione, comunicato per la prima volta alla fine dello scorso anno. Gli adeguamenti dei prezzi entreranno per le nuove sottoscrizioni a partire da oggi 29 gennaio 2023. L’operatore ha anche comunicato che la prima variazione annuale sarà effettuata a partire dal 1° aprile 2024.