Una stufa in ceramica pieghevole ad un prezzo inedito ed esclusivo vi attende su Amazon, l’occasione per risparmiare è ghiottissima, assomiglia ad un piccolo ventilatore compatto, ma permette di scaldare rapidamente ambienti più o meno grandi, assorbendo un ridotto quantitativo di energia.

Amazon, la stufa in ceramica dal prezzo più basso

I consumi dell’ultimo periodo, dettati dalla necessità di accendere termosifoni, hanno fatto volare le bollette del gas, raggiungendo livelli incredibilmente elevati. Uno dei metodi per cercare di risparmiare al massimo potrebbe essere quello di ricorrere all’acquisto di una stufa in ceramica, o meglio definito termoventilatore.

Su Amazon si trovano tantissimi modelli di vario genere, uno dei più interessanti è prima di tutto portatile, avete capito bene, si può ripiegare su sé stesso, per posizionarlo senza problemi in uno zaino, o anche in un marsupio. Il suo prezzo è di soli 10,99 euro, un’inezia se considerata la qualità generale, e può essere acquistato qui.

In vendita in una bellissima colorazione verde, il prodotto è un riscaldatore in ceramica con 2 modalità di calore, i consumi, in confronto agli altri dispositivi dello stesso tipo, sono veramente ridotti, poiché raggiungono 600W di minimo, fino ad un massimo di 1000W. L’accensione, con il conseguente riscaldamento dell’ambiente, sono rapidissime, bastano 3 secondi dall’effettivo collegamento alla presa a muro.

Come al solito, ricordiamo che la spedizione del dispositivo è gestita direttamente da Amazon, ciò permette quindi di avere la consegna in pochissimi giorni, con tutta la protezione del cliente.