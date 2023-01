Samsung Galaxy S23, la funzione Fast Pair renderà il dispositivo super veloce

E’ stato confermato che i nuovi Samsung Galaxy S23 verranno lanciati il 1° febbraio, ma non saranno disponibili sul mercato fino alla metà del mese successivo. Tuttavia, sembra che il setup degli smartphone sarà molto veloce grazie alla nuova funzione Fast Pair, sviluppata da Google e disponibile insieme ai top di gamma di Samsung.

Samsung Galaxy S23: tutte le novità con Fast Pair

Secondo 9to5Google, che ha analizzato l’APK di alcune applicazioni pubblicate da Google sul Play Store, la funzione Fast Pair dovrebbe essere disponibile per gli smartphone a breve. Attualmente, essa funziona solo con dispositivi dotati di sistema operativo WearOS, cuffie, auricolari e anche item tracker e penne per vari dispositivi . Tuttavia, con l’aggiornamento imminente, anche gli smartphone saranno compatibili con la funzione.

Grazie a Fast Pair, quindi lo smartphone potrà riconoscere qualsiasi dispositivo non ancora impostato nelle vicinanze. Il processo di configurazione rimarrà simile a quello utilizzato su tutti i dispositivi Android, ma i servizi di Fast Pair dovrebbero semplificare anche il processo di associazione tra dispositivi, poiché basterà avvicinare il nuovo smartphone al vecchio per avviare automaticamente la procedura di trasferimento dei dati. Inoltre, la funzione consentirà di accoppiare rapidamente gli auricolari o le cuffie senza dover passare attraverso i menù del dispositivo, semplificando ulteriormente l’esperienza utente. In questo modo il nuovo dispositivo sarà pronto all’uso in un batter d’occhio e soprattutto non vi sarà alcun bisogno di configurarlo.

Ci aspettiamo che Fast Pair possa diventare una norma per tutti i nuovi smartphone in futuro, poiché renderebbe l’esperienza utente più fluida e senza intoppi.