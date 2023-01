Samsung Galaxy S23, il vetro Gorilla Glass Victus 2 lo renderà indistruttibile

Il vetro Gorilla Glass Victus 2 promette di offrire una maggiore resistenza del nuovo Samsung Galaxy S23 ai danni su superfici ruvide come cemento ed asfalto, ma anche di essere più sostenibile, con il 22% di materiali riciclati.

Samsung Galaxy S23: tutte le novità del dispositivo

Corning, l’azienda che sviluppa il vetro Gorilla Glass, ha annunciato che questo nuovo standard svolgerà un ruolo chiave nella prossima generazione di flagship di Samsung Electronics.

Come avrete sicuramente capito, il Galaxy S23 sarà il primo smartphone con Gorilla Glass Victus 2 (annunciato ufficialmente lo scorso anno ma non ha ancora debuttato su alcuno smartphone). Ciò aggiunge ulteriore attesa e curiosità per l’evento Unpacked di Samsung del 1 Febbraio 2023, dove verranno mostrati i nuovi dispositivi.

Inoltre, secondo i recenti rumor, il prezzo di Galaxy S23 in Europa potrebbe subire un aumento rispetto alle generazioni precedenti. Questo potrebbe essere dovuto all’utilizzo di materiali più costosi, e all’adozione di nuove tecnologie avanzate come una fotocamera migliorata e un processore più potente. Tuttavia, saranno necessarie conferme ufficiali da parte di Samsung.

Ah dimenticavamo! Si dice anche che il Galaxy S23 potrebbe essere il primo smartphone Samsung con un display LTPO, che consente una maggiore efficienza energetica e una migliore qualità dell’immagine. Ci si aspetta poi una maggiore capacità di archiviazione e una durata della batteria ottimale.

In generale, le aspettative per il Galaxy S23 sono molto alte e tutti noi fremiamo all’idea di vedere caratteristiche all’avanguardia e un design super innovativo. Non ci resta che aspettare l’evento Unpacked del 1 Febbraio 2023, un’occasione unica per scoprire tutti i dettagli ufficiali su questo attesissimo dispositivo.