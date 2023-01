Da ormai un po’ di tempo si parla dell’ipotetico tablet OnePlus Pad, nelle ultime ore finalmente sono trapelati i primi render del dispositivo con alcuni dettagli concreti.

Il colosso cinese ha in qualche modo confermato di essere al lavoro al dispositivo, che probabilmente potrebbe arrivare già nel mese di febbraio 2023. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

OnePlus Pad: ecco i primi render del dispositivo

Il colosso cinese OnePlus ha annunciato di voler presentare il prossimo smartphone top di gamma, OnePlus 11, il 7 febbraio in India: nell’immagine pubblicata dall’azienda per annunciare appunto la presentazione del telefono, spunta anche un tablet, che quindi potrebbe davvero arrivare ancora prima di quanto ci si aspettasse.

I colleghi di MySmartPrice hanno successivamente pubblicato i primi render, dove OnePlus Pad appare leggermente diverso da quanto visto nell’immagine teaser pubblicata dall’azienda. OnePlus Pad avrà avere cornici della stessa dimensione e arrotondate, un po’ in stile iPad e, soprattutto, sarà essere progettato per essere utilizzato in orizzontale. La posizione della fotocamera posteriore è infatti decisamente particolare: questa sarà posizionata sul lato lungo del tablet, e non in alto come avviene su altri dispositivi del genere.

Purtroppo questo è tutto quello che sappiamo: a marzo dello scorso anno, si parlava di schermo da 12,4 pollici, processore Snapdragon 865 e 6 GB di RAM, ma queste specifiche non sono state confermata da ulteriori leak durante il corso di questi mesi e dunque potrebbero non essere accurate. OnePlus Pad potrebbe essere presentato già il 7 febbraio, ma alcuni rumor delle scorse settimane parlavano di presentazione a giugno 2023, insieme a OnePlus 11R. Non ci resta che attendere per scoprirlo.