La fine della condivisione gratuita delle password di Netflix è vicina: entro i prossimi due mesi, la società inizierà ad addebitare agli account la condivisione delle password, istituendo un sistema che prevede il pagamento di commissioni extra per i “membri extra”.

Dopo anni in cui è stato relativamente permissivo riguardo alla condivisione delle password, l’anno scorso Netflix ha iniziato a testare modi per “monetizzare sulla questione“. Oltre alle tariffe per la condivisione della password, Netflix ha anche lanciato abbonamenti più economici supportati dalla pubblicità, sperando di invogliare più persone a pagare.

La società non ha ancora specificato i prezzi ufficiali. Ma il sistema tariffario è già stato implementato in Cile, Costa Rica e Perù come test. In questi paesi, la tariffa risulta in media equivalente a circa un quarto del prezzo di un piano Standard.

Addio abbonamento condiviso, ci mancherai

Netflix ha dichiarato la scorsa settimana che inizierà a far pagare questa somma aggiuntiva verso la fine di marzo. La società ha anche affermato che il lancio sarà progressivo in tutti i suoi mercati. Non ha intenzione di iniziare a far pagare tutti a nello stesso momento. L’idea è quella di iniziare in piccole zone e poi espandersi.

Non ha specificato quali paesi saranno i primi né esattamente quanto tempo impiegheranno le nuove tariffe per il lancio completo in tutto il mondo.

“Siamo pronti a lanciarli alla fine di questo trimestre. Lo scaglioneremo un po ‘mentre lavoriamo attraverso diversi gruppi di paesi“, ha detto la scorsa settimana il co-CEO di Netflix Greg Peters.