Netflix è assurda, con film e serie TV nuove infiamma il prossimo mese di febbraio

Quando c’è un po’ di tempo libero, le persone tendono a guardare un po’ di TV. Questo avviene soprattutto quando ci sono degli abbonamenti alle piattaforme streaming, le quali sono piene di ogni tipo di contenuto tra film e soprattutto serie TV di vario genere.

Mentre avete letto queste prime righe, di certo avete pensato a Netflix, piattaforma oggetto di questo articolo. Sono cambiate tante cose nel tempo in cui il colosso è migliorato durante gli anni, portando nuovi abbonamenti ma soprattutto tante nuove produzioni al suo interno. Ora però è il momento di fronteggiare tutte le grandi novità che arriveranno a breve.

Netflix sorprende ancora la concorrenza e avanza: sono arrivate le produzioni per il prossimo mese di febbraio che lancerà film e serie TV

Una lista piena di novità: questo è quanto anticipa il mese di febbraio 2023 su Netflix. In basso potete notare come siano davvero tanti i contenuti ad arrivare tra novità assolute e sequel molto attesi. Bisognerà quindi stare attenti, visto che ogni giorno del nuovo mese potrebbe essere quello giusto per ricevere delle grandi novità.

1 febbraio 2023

I milioni di Gunther, Docuserie

Detective Conan: The Culprit Hanzawa, Anime

Make my Day, Animazione

Freeridge, Commedia

The Exchange, Drama

You, Thriller, Stagione 4

Mio papà va a caccia di alieni!, Animazione

Love to Hate You, Drama

Corso accelerato sull’amore, Drama

Full Swing – Una stagione di golf, Docuserie

La legge di Lidia Poët, Dramma

The Upshaws, Commedia, Terza parte

Outer Banks, Avventura, Stagione 3

La lista dei film per febbraio 2023

In basso la solita lista che riguarda poi anche i film, quelli che verranno adottati da Netflix a febbraio: