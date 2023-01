Le multe auto non sono altro che delle sanzioni che vengono inflitte a un automobilista nel momento in cui infrange il Codice della Strada. Le sanzioni però non sono tutte uguali e vanno specificate in base a che tipo di trasgressione è stata commessa. Però, come tutti sanno, più grave è l’illecito e maggiori saranno le conseguenze.

Inoltre, questo ragionamento non riguarda una o più multe solo dal punto di vista economico ma anche dal tipo di sanzione che si va a ricevere. Quindi, a questo punto, diventa importante fare chiarezza e andare a vedere nel dettaglio quante tipologie di sanzioni possono essere inflitte.

Multe auto, le sanzioni in cui è possibile incorrere

Di norma, si va ad associare una multa ad una sanzione, anche se in realtà ci sono due tipi diversi di conseguenze per chi commette un’infrazione. Il caso più frequente di sanzione è quella di tipo amministrativo, che può essere applicata in due fasi: o per infrazione di una norma amministrativa (come il Codice della Strada) o per il mancato versamento di un tributo (tipo il bollo auto).

La seconda tipologia di sanzione è quella penale. Quest’ultima scatta nel caso in cui viene commesso un reato punibile con la reclusione. Dopodiché, abbiamo la sanzione civile, che viene inflitta se c’è una violazione di una norma dal punto di vista privato. Quest’ultimo caso si verifica spesso quando c’è un incidente stradale sanzionato con il risarcimento in favore delle persone coinvolte.

Come pagare la sanzione dopo un’infrazione

Il pagamento delle multe può avvenire in diverse modalità. Oltre al classico bonifico postale o bancario, oggi possiamo fare affidamento anche il versamento online. Le varie opzioni a disposizione sono diverse: