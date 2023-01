Nuovi sconti vi attendono in questi giorni, è possibile pensare di acquistare un bellissimo microonde di marca Candy, pagandolo una cifra decisamente più bassa del normale, basteranno 69 euro per il suo acquisto definitivo, mantenendo inalterate le ottime prestazioni messe a disposizione dell’utente finale.

Candy, il forno microonde economico

Il forno microonde di Candy attualmente in offerta è il modello CMGA20TNDB, si tratta a tutti gli effetti di un forno con grill, dotato di piatto girevole, potenza di 700W e funzione di autopulizia, con capienza di 20 litri. Le dimensioni sono complessivamente ridotte, poiché raggiunge 45,2 x 35,7 x 26,2 centimetri, con un ingombro pressoché minimo.

Il prezzo di acquisto attuale si aggira attorno ai 69,99 euro, una buonissima cifra se considerate che comunque il listino era di 90,92 euro, godendo a tutti gli effetti di una riduzione effettiva del 23% (LINK ACQUISTO).

Il design è caratteristico, anche se si possono notare piccole chicche estetiche che lo rendono sicuramente bello da vedere e molto interessante, come la rotella in alluminio per la selezione del tempo o del programma da avviare, con una banda dello stesso materiale che ricopre interamente il bordo inferiore. Appunto i programmi sono ben 40, tutti differenti per tipologia o qualità di esecuzione; la promozione è valida oggi, ma non sappiamo per quanto tempo ancora lo sarà, per questo motivo consigliamo di velocizzare la scelta.