Qualche giorno fa è spuntata in rete un’immagine piuttosto curiosa che ha rivelato il possibile arrivo del primo smartphone dedicato a Coca Cola. A quanto pare, però, questo dispositivo sarà in realtà un’edizione speciale di uno smartphone del noto produttore cinese Realme, ovvero il Realme 10 Pro.

Lo smartphone Coca Cola potrebbe essere in realtà un Realme 10 Pro

Nel corso degli ultimi anni il produttore cinese Realme ha postato in veste ufficiale numerose edizioni speciali dei suoi dispositivi. Ricordiamo ad esempio il suo famoso smartphone ispirato a Dragon Ball, con una backcover davvero particolare. Ora sembra che l’azienda sia pronta a stupire di nuovo e questa volta si ispirerà ad una famosissima bevanda in tutto il mondo.

Come accennato in apertura, infatti, sembra che sia proprio Realme che realizzerà il primo smartphone dedicato a Coca Cola. Qualche giorno fa erano infatti emerse delle prime immagini di questo presunto smartphone e ora sembra che l’azienda lo abbia confermato.

In particolare, il vice presidente di Realme ha pubblicato su Twitter un’immagine in cui si vede un Realme 10 Pro con riflessa sulla backcover proprio una lattina Coca Cola. Questo significa dunque che Realme 10 Pro arriverà ancora una volta sul mercato mobile ma nell’edizione speciale dedicata alla famosa bevanda. La backcover sarà quindi caratterizzata da una colorazione rosso intensa proprio come la lattina Coca Cola. Immaginiamo invece che non ci saranno grosse novità dal punto di vista delle specifiche tecniche.

Per ora questo è quello che sappiamo, ma siamo sicuri che l’azienda annuncerà molto presto qualche informazione in più.