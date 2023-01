Euronics è impressionante, sconti meravigliosi sulla tecnologia

Con gli sconti del volantino euronics, gli utenti possono spaziare tra tantissimi prodotti di indubbia qualità generale, e dal risparmio quasi assicurato. Il rapporto qualità/prezzo è decisamente conveniente per tutti, anche se va ricordato che sarà sempre necessario recarsi in negozio per l’acquisto.

Spendere poco con Euronics è sempre più facile di quanto potreste mai immaginare, i prezzi sono bassi e convenienti, e la possibilità di accesso risulta essere alla portata di tutti, a prescindere dalla provenienza in Italia. Gli sconti, ad ogni modo, riguardano prodotti commercializzati alle più classiche condizioni di vendita, quali sono no brand per la telefonia mobile, e garanzia di 24 mesi.

Euronics, le offerte vi lasciano di stucco

I prodotti in promozione da euronics sono davvero tantissimi, e sono tutti caratterizzati da una buona qualità generale. Osservando prima di tutto la fascia più alta della telefonia mobile, non possiamo non notare la presenza di una coppia di modelli di qualità eccelsa, quali sono iPhone 14, il cui prezzo è comunque di 949 euro, passando anche per iPhone 14 Plus, disponibile nella medesima variante (128GB di memoria interna), ma a 1099 euro.

Dall’altro lato della medaglia trovano posto innumerevoli dispositivi molto più economici, quali presentano un prezzo che non va effettivamente oltre i 200 euro, e comprendono soluzioni del calibro di Motorola Moto G42, ma anche TCL 405 e Motorola Moto G22. Tutti i dispositivi in promozione presentano le medesime condizioni di vendita, espresse direttamente in precedenza.