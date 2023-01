Una delle serie Netflix più amate del momento è senza alcun dubbio Cobra Kai, la famosa serie TV infatti ricalca le orme della serie di Film Karate Kid e fa da sequel ufficiale narrando le vicende che vedono come protagonisti Johnny Lawrence e Daniel Larusso, i due infatti ritrovano sempre uno accanto all’altro come rivali e poi come soci opponendosi dapprima John Kreese e poi a Terry Silver, tornati a rendere la vita difficile ai due protagonisti.

La serie al momento è ferma alla quinta stagione che ha visto una parziale resa dei conti con l’intervento anche di Mike Barnes e di Chozen arrivato direttamente da Okinawa, resa dei conti finale rimandata appunto alla stagione finale della serie che arriverà prossimamente.

La stagione finale sta arrivando

Il teaser della stagione finale è arrivato ed è davvero in piena chiave Cobra Kai, la resa dei conti sta arrivando e sarà diretta e totale, questo emerge dal teaser, che mette davanti agli occhi come lo scontro tra le fazioni sarà senza esclusione di colpi e soprattutto senza risparmiarsi, con i due protagonisti che forti del loro passato e di ciò che nel bene e nel male hanno costruito, ce la metteranno tutta per far prevalere il bene e la lealtà rispetto al male personificato ovviamente da Terry Silver.

Non rimane dunque che attendere, la stagione finale non tarderà ad arrivare sebbene la data non sia stata dichiarata, probabilmente dovremo attendere o la fine dell’estate o dell’anno come già accaduto in passato con la quarta e la quinta season.