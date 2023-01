La chiavetta USB è l’accessorio che tutti gli utenti devono necessariamente avere nel momento in cui devono trasferire documenti tra PC, e non possono naturalmente affidarsi ad un servizio cloud, sul mercato se ne trovano di tantissimi tipi e qualità, Amazon corre in nostro aiuto con una promozione del 70% su un modello di casa Philips.

Chiavetta USB Philips al giusto prezzo, ma solo su Amazon

E’ arrivato il momento di acquistare una nuova chiavetta USB, in questi giorni grazie a Philips e Amazon gli utenti possono spendere solamente 10,99 euro per l’acquisto di un modello da 128GB, contro i 34,99 euro previsti di listino (a fronte di uno sconto effettivo del 69%). Premete qui per acquistare.

Il modello in questione è caratterizzato da un design ergonomico, materiale plastica bianca opaca con finiture dorate, che contornano l’intero prodotto e comprendono anche il gancio per il trasporto. Ha capacità di 128GB, con velocità di scrittura 50Mb/s e di lettura pari a 80Mb/s; si tratta a tutti gli effetti di un dispositivo USB 2.0, non i più recenti 3.0, ma a questo prezzo era davvero difficile pensare di trovare di meglio.

La promozione è attiva per pochissimo tempo su Amazon, se desiderate acquistare il prodotto non vi resta che aprire il collegamento inserito sopra, dove troverete tutti i dettagli e la possibilità di completare l’ordine con consegna ovviamente a domicilio.