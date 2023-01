Da ormai diversi anni Apple sta lavorando al fine di ottenere l’indipendenza dal maggior numero di fornitori possibili, andando a realizzare in casa un elevato numero di componenti sui quali può esercitare un controllo pressoché totale.

Un altro componente su cui stava lavorando è il chip Wi Fi ma, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe in ritardo sulla sua produzione, per la felicità di Broadcom. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Apple in ritardo sulla produzione del chip Wi Fi

Il noto insider Ming-Chi Kuo è recentemente intervenuto sulla questione per segnalare un importante cambio di rotta in uno dei progetti di Apple. Parliamo della realizzazione in casa del modulo Wi-Fi che avrebbe dovuto essere equipaggiato sui prossimi iPhone, in sostituzione di quelli sviluppati da Broadcom. Secondo quanto riferito da Kuo, pare che la casa di Cupertino abbia deciso di bloccare lo sviluppo della sua soluzione dedicata al Wi-Fi.

Il report dell’analista si basa sull’analisi della filiera produttiva, dalla quale emerge che Apple ha sostanzialmente messo in pausa il progetto e che ciò comporterà l’utilizzo dei chip Broadcom per ancora diverso tempo. Il fornitore può quindi tirare un sospiro di sollievo, almeno per il momento. Sempre secondo quanto riferito da Kuo, pare che Apple abbia deciso di riallocare le energie investite nello sviluppo di questo chip su progetti più importanti, come ad esempio i chip delle serie A e M di prossima generazione.

Oltre a ciò, sembra che il passaggio ad una soluzione proprietaria proprio mentre il mercato offre soluzioni efficaci per la connettività Wi-Fi 6e e Wi-Fi 7 potrebbe essere molto rischioso per Apple, motivo per cui è meglio continuare ad affidarsi alle proposte di Broadcom. Che dire, non ci resta che attendere ancora un po’ di tempo per scoprire maggiori dettagli.