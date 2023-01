whatsapp-di-air-france-si-aggiorna-con-una-serie-di-nuove-funzioni

Air France segue la tendenza di altre aziende che forniscono assistenza ai clienti attraverso l’uso di programmi di messaggistica, lanciando un nuovo servizio basato su WhatsApp. In questo modo, la compagnia salta sul carro delle aziende che forniscono questo tipo di assistenza.

Il servizio fornito dalla compagnia aerea francese è accessibile in 22 Paesi e in 4 lingue diverse, una delle quali è l’italiano (le altre tre lingue sono il francese, l’inglese e il portoghese/brasiliano), e fornisce ai clienti un’ampia gamma di servizi utili mentre volano con Air France.

WhatsApp di Air France è disponibile anche in italiano

Louis, il chatbot utilizzato per WhatsApp, è responsabile dell’elaborazione di tutte le richieste, mentre un dipendente umano viene contattato solo quando è richiesta assistenza per un argomento più complesso. La responsabilità di base di Louis è quella di offrire risposte alle domande che vengono poste più spesso. Tuttavia, se l’utente decide di fornire al chatbot le informazioni necessarie per sbloccare le sue capacità ausiliarie, le responsabilità di Louis possono aumentare.

Tra queste vi è la ricezione di informazioni in tempo reale sullo stato del volo, come ad esempio se vi sono ritardi, a quale gate si sta svolgendo l’imbarco, l’ultima chiamata e così via, nonché la ricezione di informazioni in tempo reale sullo stato di consegna dei bagagli e su qualsiasi altro aspetto importante di un viaggio in aereo. Inoltre, è possibile ricevere aggiornamenti in tempo reale sullo stato di consegna di qualsiasi altra parte essenziale di un volo imminente.

Inoltre, gli utenti di WhatsApp hanno accesso diretto a offerte personalizzate, come l’upgrade a posti premium e il controllo sull’utilizzo delle lounge aeroportuali. Questo tipo di offerte può essere trovato nell’app. Con il debutto del suo servizio su WhatsApp, Air France prosegue il suo sviluppo nel regno dei social media. La compagnia aerea era già presente su diversi media, tra cui Facebook Messenger.