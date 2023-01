Con quasi 2.500 pezzi, che misurano 30 metri e pesano 25 tonnellate, è stato definito il puzzle 3D più grande del mondo. Gli archeologi possono ora, dopo 20 anni di scrupolosi restauri, iniziare a ricostruire il relitto di una nave del XV secolo trovata sulla riva di un fiume nel sud del Galles.

Gli esperti ritengono che la nave medievale sia un ritrovamento significativo quanto la Mary Rose, ed è più vecchia di un secolo.

“La nave è di importanza e interesse globale“, ha detto lo storico televisivo Dan Snow.

Gli specialisti hanno lavorato al progetto di conservazione della nave sin dall’inizio nel 2002. Giovedì hanno raggiunto un traguardo importante poiché tutti i suoi pezzi, che erano stati conservati per più di 550 anni, si sono ora asciugati e restaurati pronti per essere esposti.

Il team che lavora al progetto multimilionario sta ora pianificando il più grande tentativo al mondo di rimettere insieme una nave.

Una questione di priorità mondiale

“Abbiamo un’enorme nave che dobbiamo riassemblare e non ci sono istruzioni“, ha detto il curatore del progetto Toby Jones.

“Ci sono navi archeologiche in mostra in tutto il mondo, ma niente del periodo del XV secolo, quindi questo è ciò che lo rende così significativo e speciale. Abbiamo una vera nave medievale assolutamente unica.” La nave ammiraglia del re Tudor Enrico VIII, la Mary Rose, è forse la più famosa nave del XVI secolo in mostra, mentre la Vasa in Svezia è l’equivalente del XVII secolo.

Ora gli storici affermano che la Newport Ship sarà l’unica mostra marittima del XV secolo in mostra in qualsiasi parte del mondo.

Circa 8 milioni di sterline sono già stati spesi per preservare e ripristinare i legni al museo Mary Rose di Portsmouth.