Alcuni utenti negli ultimi giorni hanno notato un qualcosa di strano, di nuovo, sulla piattaforma social Twitter. Per la precisione stiamo parlando del cambiamento relativo di alcuni caratteri.

Infatti, il colosso ha adottato un nuovo carattere denominato “Serif” o qualcosa di simile. Al momento ancora non conosciamo la motivazione di questa scelta.

Twitter introduce un nuovo carattere sulla piattaforma

Il nuovo carattere non è stato menzionato nemmeno @TwitterSupport, dove solitamente vengono pubblicati gli aggiornamenti legati alla piattaforma. Alcuni utenti hanno però ipotizzato che Twitter abbia modificato il carattere per provare a ridurre gli account falsi. Ad esempio, Molly White, autrice di Web3isGoingGreat, ha ipotizzato questa tesi visto che adesso è più facile distinguere tra una lettera maiuscola ed una minuscola: questo dettaglio, quindi, complicherebbe la vita a chi puntava a creare un account fake.

Vedremo, dunque, come risponderanno gli utenti a questo cambiamento che, per il momento, sembra piuttosto limitato. Nel frattempo, le modifiche sono visibili sul web, mentre sull’applicazione per iOS, ad esempio, si può osservare ancora il vecchio carattere. È probabile, però, che l’aggiornamento verrà rilasciato per tutti nelle prossime settimane.

Infine, sempre in casa Twitter, qualche giorno fa ha destato curiosità la notizia improvvisa dei cambiamenti alle regole del suo Developer Agreement. Nel dettaglio, risultano bloccati popolari client come Tweetbot, Twitterific e Plume, che da un giorno all’altro sono diventati illegali.