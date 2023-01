TIM è esagerata, adesso ci sono 100GB in 5G con pochi euro mensili

A tal proposito tutte le aziende più importanti, quelle che da sempre operano nel mondo della telefonia mobile, stanno lanciando e nuove promozioni, le quali offrono soprattutto ai vecchi utenti un rientro a prezzi molto più bassi del solito. TIM è uno dei gestori più importanti tra tutti, visto che è il primo ad essere nato in Italia oltre che quello che offre il suo appoggio a tanti provider virtuali.

TIM è il gestore che propone forse le offerte migliori del momento: si parte da 70 giga fino ad arrivare a 100 con prezzi modici

Questo provider che è storico in quanto il capostipite di tutta la telefonia mobile e fissa in Italia, ha rappreso tutte le sue energie per creare qualcosa di unico. Si tratta di offerte eccezionali, le quali rispondono al nome di una nuova linea inedita. Le due nuove Wonder, che sembrano molto simili tra loro, cambiano per quanto concerne i contenuti offerti in merito alla connessione ad Internet e soprattutto per quanto riguarda il prezzo di vendita mensile.

La prima offerta, la Wonder Five, riesce a piazzare al suo interno minuti illimitati per telefonare ogni il numero fisso o mobile esistente con 1000 SMS e infine con 70 giga di traffico dati in rete 5G. Il prezzo è di soli 7,99 € al mese.

L’altra promo, la Wonder Six, include invece al suo interno gli stessi contenuti per quanto riguarda messaggi e minuti, ma cambia in merito alla connessione ad Internet che è disponibile con 100 giga in rete 5G. Il prezzo ovviamente aumenta ed arriva a 9,99 € al mese.