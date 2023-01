Il mercato attuale è molto chiaro, al pubblico le friggitrici ad aria piacciono, e molto oseremmo dire, per questo motivo troviamo disponibili tantissimi modelli, in vendita a prezzi differenti, ugualmente in grado di garantire ottime prestazioni, senza richiedere esborsi eccessivi.

Su Amazon ogni giorno sono disponibili tantissime offerte molto speciali, con coupon gratis che abbassano i prezzi, e la possibilità comunque di scegliere entro un catalogo veramente molto ampio. Per avere tutti i migliori prezzi bassi sullo smartphone, dovete iscrivervi subito qui.

Cecotec, la friggitrice ad aria molto economica

Da Cecotec, azienda spagnola che produce tantissimi elettrodomestici, di piccole o grandi dimensioni, arriva una proposta molto interessante, una friggitrice ad aria da 5,5 litri, Full InoxBlack Pro 5500. Il prodotto presenta una potenza di 1700W, è realizzata nel giusto mix tra plastica ed acciaio inox, per una maggiore robustezza e qualità generali, e sfrutta la tecnologia PerfectCook per la cottura senza olio.

Sulla parte anteriore si trova il sistema di controllo completamente touchscreen, che permette di accedere ad una serie di pre-impostazioni di cottura, con la regolazione manuale della temperatura, visibile sul piccolo display LED retroilluminato. L’apertura è facilitata dalla presenza di una comodissima maniglia, di grandi dimensioni.

Il prodotto avrebbe un listino di circa 180 euro, ma grazie al prezzo speciale disponibile su Amazon, gli utenti oggi la possono acquistare con un esborso finale di soli 79 euro, una cifra decisamente più ridotta ed esclusiva che non deve assolutamente essere tralasciata (premete qui per acquistare subito). La riduzione descritta nell’articolo ha vita temporale limitata, potrebbe terminare prima del previsto.