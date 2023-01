Presa SMART per automatizzare la casa con soli 9 euro su Amazon

Volete avere un assaggio di domotica ma senza spendere troppi soldi? Basta acquistare una presa smart, in questo caso quella del celebre colosso Tp-Link che ha creato la linea Tapo. Potrebbe essere questa la soluzione migliore visto anche il prezzo con lo sconto del 38% che sarà valido ancora per qualche giorno a partire da oggi.

Una presa smart italiana per poter automatizzare i propri oggetti in casa utilizzando anche la voce di Alexa

Le specifiche di questa presa smart parlano chiaro: c’è un design compatto con la piccola presa che è supportata dal Wi-Fi a 2.4GHz. Questo permetterà di gestire sia l’accensione che lo spegnimento degli elettrodomestici in ogni momento. Inoltre è controllabile da remoto con l’applicazione molto comoda che Tapo fornisce sia per Android che per iOS. Bisognerà quindi semplicemente organizzare le proprie giornate scegliendo anche le routine di accensione e spegnimento dell’oggetto. Ricordiamo che per portarla a casa bastano solo 9,99 € grazie al 38% di sconto. Per completare l’acquisto, aggiungetela subito al carrello.