Il colosso cinese Poco, secondo le ultime indiscrezioni, starebbe per lanciare anche in Europa i nuovi smartphone Poco X5 e Poco X5 Pro, dispositivi di fascia medio-alta con sistema operativo Android.

Nelle ultime ore sono emersi degli interessanti dettagli su cosa possiamo aspettarci proprio dall’azienda nell’immediato futuro in termini di nuovi modelli.

Poco X5 e Poco X5 Pro pronti per l’Europa

L’ipotesi del lancio in Europa per questi due dispositivi arriva dal fatto che i modelli Poco X5 e X5 Pro sono stati scovati nella lista di un rivenditore bulgaro. I due smartphone monteranno un display AMOLED da 6.67 pollici con refresh rate fino a 120 Hz. Il modello base monterà un processore Qualcomm Snapdragon 695 mentre il modello Pro lo Snapdragon 778G.

Entrambi saranno dotati di 6 GB di memoria RA; e di una tripla fotocamera posteriore rispettivamente di 108 megapixel la principale (per il X5 Pro) e 48 megapixel (per X5), 8 megapixel il sensore grandangolo e 2 megapixel il sensore di profondità. La fotocamera anteriore sarà invece di 16 megapixel per il modello Pro e 13 megapixel per il modello base.

Entrambi monteranno una batteria da 5.000 mAh con ricarica a 67W. Ancora non conosciamo i dettagli ufficiali in merito alla presentazione ufficiale di questi nuovi modelli di Poco in Europa. Torneremo ad aggiornarvi appena ne sapremo di più.