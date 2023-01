Netflix distrugge Prime Video con le nuove serie TV e film di febbraio 2023

Tutte le volte che si parla di Netflix, si finisce col tirare dentro le serie TV e i film più interessanti. Ovviamente è proprio questo il fuoco del discorso, visto che si sta per avvicinare il nuovo mese.

Chiaramente quello che ha rubato tanta attenzione durante l’ultimo periodo è stato il nuovo tipo di abbonamento che Netflix ha lanciato, quello da 5,49 €. Ricordiamo che permette a tutti di avere a disposizione il meglio, nonostante bisogni pazientare per quei quattro o cinque minuti di pubblicità ogni ora e soprattutto per la qualità divisione fissata al massimo all’HD a 720p. Stanno però per arrivare tanti nuovi contenuti, i quali come è ovvio che sia riguarderanno anche i titolari di questa nuova forma di piano di abbonamento.

Con Netflix risulta davvero difficile sbagliare, questa volta tutti potranno avere le grandi novità del mese di febbraio

1 febbraio 2023

I milioni di Gunther, Docuserie

Detective Conan: The Culprit Hanzawa, Anime

Make my Day, Animazione

Freeridge, Commedia

The Exchange, Drama

You, Thriller, Stagione 4

Mio papà va a caccia di alieni!, Animazione

Love to Hate You, Drama

Corso accelerato sull’amore, Drama

Full Swing – Una stagione di golf, Docuserie

La legge di Lidia Poët, Dramma

The Upshaws, Commedia, Terza parte

Outer Banks, Avventura, Stagione 3

La lista dei film per febbraio 2023

Qui potete notare come i film siano altrettanti, con delle produzioni molto interessanti che piaceranno al pubblico di Netflix.