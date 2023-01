Mercoledì Lady Gaga ha condiviso i suoi pensieri tramite social dichiarando di essere felice di essere stata nominata per la migliore canzone originale agli Oscar del 2023. Il titolo è “Hold My Hand” ed è presa dal film “Top Gun: Maverick“.

“Grazie mille all’Accademia per aver nominato la mia canzone ‘Hold My Hand’ per un Oscar quest’anno!” Gaga, 36 anni, ha scritto su Instagram insieme a una foto di se stessa con in mano un mazzo di fiori.

“Scrivere questa canzone per il film ‘Top Gun: Maverick’ è stata un’esperienza profonda e potente che non dimenticherò mai”, ha continuato. “Sono molto grata per la magia della musica e del cinema. Ti amo mio co-sceneggiatore @bloodpop.”

Non è ancora finita

Gaga, che ha vinto l’Oscar per la migliore canzone originale per “Shallow” da “A Star Is Born” nel 2019, ha anche anticipato che era impegnata a lavorare al suo prossimo film, “Joker: Folie à Deux”. Il film, sequel di “Joker” del 2019, uscirà nelle sale il 4 ottobre 2024.

“Hold My Hand” di Gaga è nominato ai 95esimi Academy Awards insieme a “Applause” di Diane Warren da “Tell It Like a Woman” e la canzone di Rihanna “Lift Me Up” da “Black Panther: Wakanda Forever“, così come “Naatu Naatu ” da “RRR” e “This Is a Life” da “Everything Everywhere All at Once“.

Scopri quale canzone porterà a casa la statuetta quando domenica 12 marzo si terranno i 95esimi Oscar, in diretta su ABC. Ricordiamo che la canzone di Lady Gaga che è stata nominata all’Oscar 2023 originariamente è apparsa su goodmorningamerica.