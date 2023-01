GoPro Hero11 Black Mini è una action camera di qualità ben superiore alle aspettative, sebbene non riesca a raggiungere il livello della Hero11 Black classica, è stata pensata per gli utenti che non vogliono rinunciare al brand GoPro, ed allo stesso tempo sono disposti a spendere cifre inferiori. Il modello in questione è scontatissimo, ma solo per poco tempo.

GoPro Hero11 Black Mini, la nuova promozione su Amazon

Acquistare una GoPro Hero11 Black Mini vuol dire scendere a compromessi, non tanto nel prezzo, quanto forse nelle prestazioni generali, sebbene il prodotto in questione resti di gran lunga superiore a tantissimi altri device che possiamo trovare oggi sul mercato. A conti fatti si tratta della solita action camera compatta, che permette la registrazione video in UltraHD a 5.3K e 60fps, con immagini fisse a 24,7 megapixel, grazie alla presenza di un sensore di immagine di 1/1,9″. La stabilizzazione è la classica di GoPro, con Hypersmooth e tutto ciò che ne consegue in termini di streaming in tempo reale.

Il listino risulta essere quantitativamente inferiore alle GoPro Hero11 standard, di conseguenza scende a 449 euro, ma grazie alla corrente promozione disponibile su Amazon, gli utenti andranno a spendere 399 euro per il suo acquisto definitivo (LINK AMAZON). L’offerta è valida per un periodo di tempo limitato, se siete interessati premete il collegamento inserito il prima possibile.