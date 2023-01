Microsoft sta offrendo a tutti i dipendenti statunitensi un periodo di ferie illimitato nel tentativo di “modernizzare” la sua politica, secondo un promemoria interno.

Ai lavoratori del colosso tecnologico erano precedentemente concesse quattro settimane di ferie retribuite all’anno, più una settimana in più ogni sei anni. Il nuovo sistema Discretionary Time Off (DTO) farà in modo che i dipendenti non dovranno più registrare o accumulare giorni per le ferie.

Kathleen Hogan, Chief People Officer di Microsoft, ha affermato che l’azienda introdurrà le modifiche a partire dal 16 gennaio, anche se solo i lavoratori dipendenti beneficeranno della politica aggiornata.

“Come, quando e dove svolgiamo il nostro lavoro è cambiato radicalmente“, ha scritto la signora Hogan nel promemoria, che è stato riportato per la prima volta da The Verge. “E man mano che ci siamo trasformati, modernizzare la nostra politica per le ferie a un modello più flessibile è stato un passo successivo naturale“.

Non tutti sono contenti

Non tutti i dipendenti Microsoft sono apparsi entusiasti del nuovo approccio, come ha sottolineato anche il recruiter di Microsoft Katherine Dumanoir. “Personalmente non sono mai stata una grande fan del permesso retribuito, ma vedremo come andrà“, ha scritto.

“L’unico motivo per cui sono scettica nei confronti della PTO illimitata è perché non c’è protezione per il dipendente. È a discrezione della leadership e non sono previsti pagamenti per i giorni non utilizzati in caso di licenziamento.”

Microsoft ha affermato che le nuove regole sulle ferie non si applicheranno ai lavoratori orari negli Stati Uniti a causa delle leggi federali e statali sui salari che ne rendevano difficile l’attuazione. Quelli al di fuori degli Stati Uniti manterranno i loro attuali benefici per le ferie.

La società continuerà inoltre a offrire a tutti i dipendenti 10 ferie aziendali, permessi, malattia e salute mentale, secondo il promemoria. Anche Netflix, Oracle e Saleforce usano questo tipo di modello.