Gli amanti del mondo gaming strabuzzeranno sicuramente gli occhi nel venire a conoscenza della bellissima offerta disponibile su Amazon, con la quale è difatti possibile pensare di spendere meno di 15 euro per l’acquisto di un ottimo paio di cuffie gaming.

Cuffie gaming al 68% di sconto, ecco la nuova promozione

In un modo quasi interamente votato al wireless e al senza filo, oggi vi parliamo di un paio di cuffie gaming da utilizzare mediante il collegamento fisico tramite jack da 3,5mm, data l’assenza della connettività bluetooth. Il modello in questione è il PV3302JMK, di Patriot, più precisamente sono le Memory Vipe V330, sono cuffie da gaming a padiglione, compatibili con console (PS4/PS5, Xbox e Nintendo Switch), ma anche notebook, smartphone, lettori multimediali, televisori e chi più ne ha più ne metta.

La loro natura da gaming, oltre al design leggermente più aggressivo, è dettata dalla presenza di un microfono a scomparsa, utilissimo per gestire le conversazioni in chat con avversari ed amici. La spesa iniziale è fortemente ridotta rispetto al listino, infatti quest’ultimo parte da 39,90 euro, per scendere con uno sconto del 68% a soli 12,90 euro, un prezzo decisamente irrisorio data la grande qualità del prodotto stesso (lo trovate a questo link).

