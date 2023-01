CoopVoce è piena di giga: ancora due giorni per averne 200 con la EVO

Con tutti i gestori che si stanno occupando della rivoluzione del loro carnet di offerte mobili, ci sono anche le compagnie che stanno operando per riportare dalla propria parte i vecchi clienti. Tutti i gestori mobili del panorama italiano sono arrivati alla conclusione che bisogna rubare utenti alla concorrenza per diventare sempre più grandi, come stanno facendo i tanti i gestori nati da pochi anni. Proprio per questo motivo le altre aziende stanno tentando di difendersi nel miglior modo possibile, esattamente come stanno facendo già dallo scorso anno. Proprio per questo i gestori virtuali stanno premendo ancora di più sull’acceleratore, senza perdere un briciolo di tempo. Tra questi il più operativo di tutti è sicuramente CoopVoce.

Il suo obiettivo quindi resterà sempre lo stesso, ovvero quello di battere la concorrenza con la qualità prima ancora che con la quantità dei suoi contenuti. D’altronde in questo momento sembra essere l’inflessione principale: ottenere un’offerta piena di contenuti visto che la qualità, anche se più bassa, resta comunque sufficiente per navigare tranquillamente sul web.

CoopVoce, un’offerta senza precedenti con ben 200 giga al suo interno: costa solo 8,90 euro al mese per sempre

La concorrenza si sta muovendo a grandi falcate è proprio per tale motivo anche CoopVoce ha scelto di lanciare le sue migliori promozioni mobili. Tra queste si sta distinguendo una in particolare, la quale però è solo periodica. Questo significa che può essere sottoscritta fino al 31 gennaio, con i fortunati che se l’aggiudicheranno che potranno tenerla a vita allo stesso prezzo e con gli stessi contenuti.

La EVO 200 è l’offerta che tutti desiderano, visto che al suo interno ci sono tanti contenuti e soprattutto il prezzo risulta particolarmente più basso del solito. La promozione costa solo 8,90 € al mese per sempre per chi riesce a sottoscriverla entro la fine di questo mese di gennaio.al suo interno ci sono minuti senza limiti per le telefonate con 1000 SMS ma soprattutto con 200 giga.