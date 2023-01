Ancora pochi giorni a disposizione degli utenti per richiedere l’esenzione dal pagamento del canone Rai 2023, infatti i tempi sono ridottissimi, poiché è prevista la scadenza della tempistica direttamente al 31 gennaio 2023, trascorsa tale data non sarà più possibile presentare la domanda.

Il canone Rai 2023 presenta esattamente le stesse cifre degli anni passati, di conseguenza ha un costo di 90 euro circa, e verrà suddiviso in 10 rate fisse mensili, addebitate in automatico sulla bolletta dell’energia elettrica, ovviamente senza il pagamento di interessi. Generalmente tutti gli utenti in Italia lo devono versare, sebbene esistano delle porzioni di consumatori che possono richiedere l’esenzione.

Canone Rai 2023, ecco chi può non pagarlo

Nel 2023 tantissimi utenti possono richiedere a tutti gli effetti l’esenzione dal pagamento del canone Rai, i primi che potranno farlo sono coloro che dichiarano di non possedere un televisore (non dichiarate mai il falso), oppure i possessori di una seconda casa che si sono visti addebitare ingiustamente due canoni Rai. Dovete ricordare che comunque la tassa è prevista solo una volta a famiglia, di conseguenza non può (o meglio non deve) essere pagata due volte.

In ultimo parliamo della porzione più abbondante di consumatori, ovvero coloro che sono over65 (conta il giorno della domanda, devono aver già compiuto 65 anni), e che hanno un reddito famigliare che non supera gli 8000 euro. Con tale definizione si parla a tutti gli effetti di un reddito annuo complessivo di tutta la famiglia, e non del singolo utente che ha fatto la domanda (fa fede lo Stato di Famiglia).