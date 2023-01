Android, in regalo gratis app a pagamento del Play Store di Google

Quando gli utenti Android iniziano la settimana, non fanno altro che aspettare il momento in cui arrivino le offerte. Questa volta sono arrivate e in grande stile, con numerosi titoli che nessuno si sarebbe mai aspettato di trovare gratis.

Le offerte che potete trovare oggi trattano il mondo Android ma non possono passare in secondo piano quelli di Amazon. Il mondo e-commerce è letteralmente dominato da questa azienda, la quale propone categorie diverse tra loro con sconti eccezionali soprattutto sul mondo della tecnologia, quello più ricercato dal pubblico. I nostri utenti, i 76.000 presenti nel canale Telegram ufficiale, possono avere ogni giorno l’opportunità di avere anche dei codici sconto gratuiti. Per entrare liberamente potete cliccare qui.

Android prepara solo per oggi delle offerte straordinarie all’interno del Google Play Store, ci sono app e giochi a pagamento gratis

Come potete notare in basso c’è un elenco, il quale risulta ben preciso. Si tratta dei titoli a pagamento che solo per qualche giorno il mondo Android disporrà gratis per i suoi utenti, sia dal punto di vista degli smartphone che dal punto di vista di tablet. Dopo aver letto il titolo, potete anche cliccarci su: sarete riportati ufficialmente al play Store di Google dove potrete effettuare il download libero da ogni tipo di pagamento.