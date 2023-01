Il listino offerte del gestore WindTre è sempre molto ricco ma alcune tariffe attualmente disponibili si dimostrano più convenienti di altre. Gli utenti che intendono acquistare una SIM con o senza portabilità del numero dal precedente operatore hanno la possibilità di scegliere tra le numerose opzioni ma ecco quali sono le migliori!

Offerte WindTre: ecco le migliori da non perdere assolutamente!

La migliore offerta WindTre del momento è dedicata esclusivamente ai nuovi clienti provenienti da Iliad o MVNO. La WindTre GO 150 Flash + Digital, infatti, richiede una spesa di soli 8,99 euro al mese e permette di ricevere minuti illimitati verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 150 GB di traffico dati per la navigazione.

Più economica ma con una quantità decisamente inferiore di Giga per la navigazione è la WindTre GO 50 Star + Digital, che prevede una spesa di 7,99 euro al mese e offre minuti illimitati verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 50 GB di traffico dati per la navigazione.

Una via di mezzo è sicuramente rappresentata dalla WindTre GO 101 Star + Digital con Easy Pay che necessita di un costo di rinnovo di 7,99 euro al mese e include minuti illimitati verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 101 GB di traffico dati per la navigazione.

Le offerte fin qui elencate sono disponibili soltanto con portabilità del numero da uno dei seguenti operatori:

Iliad, Fastweb, Poste Mobile, BT Enia, BT Italia, DailyTelecom, CoopVoce, DIGI Mobil, DIGITEL, Enegan, ERG Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Mundio, Nextus, Noitel, NTmobile, NV Mobile, Optima, Plintron, Rabona Mobile, Ringo, 1Mobile, Rabona New, Spusu, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU.

Tutti i nuovi clienti provenienti da altri operatori o che desiderano attivare una nuova linea non possono non optare per la straordinaria WindTre Di Più FULL 5G. L’offerta è disponibile a un prezzo di 14,99 euro al mese e permette di ottenere minuti illimitati verso tutti i numeri, 50 minuti per le chiamate verso l’estero, 200 SMS verso tutti i numeri e 100 GB di traffico dati per la navigazione. A rendere l’offerta davvero molto interessante è la possibilità di abbinare ad essa l’acquisto di uno smartphone a rate e, soprattutto, la possibilità di ottenere uno Xiaomi Redmi 10 5G senza andare incontro ad alcun costo aggiuntivo.