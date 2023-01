WindTre ha incominciato in queste ultime ore a proporre l’offerta winback Go 100 Fire+ a 6,99 euro al mese. L’operatore arancione ha di fatto iniziato una nuova campagna SMS rivolta ad alcuni dei suoi ex clienti.

Tramite questa nuova campagna winback, gli ex clienti di WindTre che sono stati selezionati e che ricevono il messaggio, hanno la possibilità di recarsi presso un negozio WindTre e acquistare una nuova SIM in portabilità con questa offerta.

Nel caso in cui la proposta dell’operatore venga accettata, sarà comunque necessario rispettare la scadenza personalizzata indicata stesso all’interno dell’SMS ricevuto. Di fatto, al tal proposito, riportiamo di seguito un esempio del messaggio, in questo caso con scadenza fissata al 27 gennaio 2023:

Torna in WINDTRE! 100GIGA, 200SMS e minuti illimitati a 6,99E/mese. Attivazione 0E e SIM 10E in negozio entro il 27/01. Costi e privacy su windtre.it/go100fplus

WindTre, l’offerta dell’operatore arancione che ti convincerà a ritornare

Come detto anche nell’SMS sopracitato, il costo di attivazione dell’offerta è totalmente gratuito. Per quanto concerne invece il costo per l’acquisto della nuova scheda SIM, esso è pari a 10 euro, salvo eventuali promozioni locali. Tuttavia, è importante specificare che, in determinati casi, nel testo del messaggio inoltrato al vecchio cliente, l’operatore potrebbe proporre il costo della SIM a 0 euro.

Cosa ci riserva quest’offerta? Con WindTre Go 100 Fire+, ogni mese il cliente avrà accesso a minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 200 SMS verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga di traffico internet mobile in 4G a 6,99 euro al mese.