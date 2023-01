Nelle ultime ore l’operatore WindTre ha avviato una nuova campagna winback, dedicata ad alcuni ex clienti che in precedenza hanno lasciato il consenso commerciale.

Per la precisione, l’operatore arancione sta proponendo loro di attivare l’offerta denominata Go Fire 100 + ad un prezzo scontato. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Torna in WindTre con la Go Fire 100 +

Con questa nuova campagna winback, gli ex clienti selezionati che ricevono il messaggio promozionale possono recarsi presso un negozio WindTre e acquistare una nuova SIM in portabilità con la Go Fire 100 +. Quest’ultima comprende minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 200 SMS verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga di traffico internet mobile in 4G a 6,99 euro al mese.

Ecco l’esempio di un SMS: “Torna in WINDTRE! 100GIGA, 200SMS e minuti illimitati a 6,99E/mese. Attivazione 0E e SIM 10E in negozio entro il 27/01. Costi e privacy su windtre.it/go100fplus“. Come indicato nell’SMS in questione, il costo di attivazione dell’offerta è gratuito. Per quanto riguarda invece il costo per l’acquisto della nuova SIM, salvo eventuali promozioni locali questo è pari a 10 euro.

Come è possibile notare dai documenti di sintesi contrattuale presenti in fondo alla pagina, l’operatore propone anche la versione Go 100 Fire+ Easy Pay, ovvero con addebito su metodo di pagamento automatico. Con questa versione, al momento dell’attivazione è possibile scegliere se pagare in un’unica soluzione l’intero costo di attivazione di 49,99 euro, oppure pagare una quota iniziale di 6,99 euro e rateizzare il resto in 24 rate mensili da 2,08 euro al mese.