Il colosso sud coreano Samsung tiene molto ai propri smartphone ma anche ai propri dispositivi indossabili, tanto da lanciare periodicamente degli aggiornamenti anche per quest’ultimi.

Oggi è la volta di Galaxy Watch 4, che ha recentemente ricevuto un nuovo aggiornamento con qualche novità. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Samsung Galaxy Watch 4 riceve un aggiornamento

Nelle ultime ore infatti è stata avviata la distribuzione di un nuovo aggiornamento software per Galaxy Watch 4. Si tratta di un update che fa eco a quanto annunciato da Samsung qualche giorno fa, quando l’azienda ha mostrato le nuove funzionalità dell’app Camera Controller per i suoi smartwatch Galaxy Watch. L’app Camera Controller infatti permette di controllare in remoto, dagli smartwatch Galaxy Watch appunto, la fotocamera dello smartphone al quale gli orologi sono connessi. Le possibilità di controllo sono compatibili con i modelli Galaxy di Samsung ovviamente.

Il nuovo aggiornamento firmware per Galaxy Watch 4 consiste nella build identificata dal codice R860XXU1GWA3. Tra le novità più importanti troviamo la funzionalità per effettuare lo zoom alla fotocamera su smartphone tramite la rotazione della ghiera di Galaxy Watch 4 oppure effettuando la gesture del pinch sullo schermo dello smartwatch. Ora è presente anche una nuova opzione per consultare la diagnostica dello smartwatch all’interno dell’app Samsung Members.

Ovviamente sono state aggiornate le patch di sicurezza a gennaio 2023 e ottimizzata la stabilità di sistema. L’aggiornamento appena descritto è attualmente in fase di distribuzione via OTA a livello globale. Vi ricordiamo che per completarlo sarà necessario accedere all’app Galaxy Wearable su smartphone.