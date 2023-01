Il colosso cinese Realme, così come le gemelle OPPO e OnePlus, lavorano spesso sul proprio sistema operativo affinché abbia delle nuove e utili funzionalità all’interno del software.

Il “trucco” di cui vi parliamo oggi è quello relativo alla possibilità di aumentare il volume del proprio smartphone oltre il 100%, per la precisione al 200%. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Realme porta il volume al 200%

Realme ha voluto comunque alzare l’asticella e per chi ha avuto modo di provare questa modalità può confermare che effettivamente il volume aumenta ancora oltre il valore del 100%. Ma come è possibile senza danneggiare lo smartphone? Il trucco in questo caso è quello di equalizzare diversamente il suono in modo che la pressione sonora sia maggiore, senza però rischiare di rompere lo speaker.

Il video è stato pubblicato sul profilo TikTok dei colleghi di SmartWorld e lo potete vedere tramite questo link. Ovviamente ci teniamo a sottolineare che il volume non offre davvero l’esperienza di un volume 2 volte superiore al limite del 100%. Inoltre non si possono selezionare valori intermedi fra 100 e 200. In sostanza “200” è un numero arbitrario scelto da Realme per questa funzionalità.

Il colosso cinese, è stato anche il primo brand ad annunciare una tecnologia di ricarica a 240 watt. Questa tecnologia sarà presentata a breve sul nuovo smartphone GT Neo 5. La nuova ricarica rapida da 240w includerà una serie di innovazioni all’avanguardia che garantiscono potenza e sicurezza. Non ci resta che attendere ancora un po’ di tempo per scoprire maggiori dettagli.