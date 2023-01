Netflix ha previsto da qui ai prossimi mesi una serie di importanti novità sotto il punto di vista commerciale. La piattaforma streaming, per garantire i migliori contenuti per il pubblico ma anche per lo strategico fronte della critica, deve incrementare i suoi utili e deve pensare a formule sempre nuove per massimizzare i suoi profitti.

Netflix, pronti nuovi listini per gli account condivisi

Dopo un 2022 caratterizzato principalmente dai rincari sui costi, le novità sul fronte commerciale di Netflix nei prossimi mesi potrebbero riguardare principalmente la pratica degli account condivisi. Dopo anni di tacito consenso, infatti, la piattaforma sembra ora voler adattare una politica di rigore nei confronti di coloro che sono solito condividere l’accesso alla piattaforma di film e serie tv con persone esterne al proprio nucleo familiare.

Per arginare la pratica diffusa della condivisione degli account con amici, parenti o anche semplici sconosciuti, Netflix potrebbe in primo luogo applicare una serie di sanzioni ai trasgressori. Tra le sanzioni previste non è da escludere ovviamente quella più gravosa, ossia l’esclusione dell’utente incriminato dalla piattaforma, il cosiddetto ban definitivo dal servizio.

In maniera speculare, inoltre, Netflix potrebbe anche decidere di regolamentare la pratica degli account condivisi, proponendo agli utenti questa possibilità con il rilascio di un nuovo piano di visione. In scia a NOW TV o DAZN, le principali piattaforme streaming in campo sportivo, anche il colosso statunitense potrebbe lanciare a breve un nuovo piano Premium, più costoso, con la possibilità per gli utenti di vedere contenuti su diversi contenuti in diversi luoghi.