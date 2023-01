Musica di alto LIVELLO con lo speaker bluetooth HD con luce LED a 19 euro

Tra le offerte più interessanti della giornata su Amazon non poteva mancare uno speaker Bluetooth di tipo portatile. Questa cassa è in grado di predisporre caratteristiche di livello nonostante il suo prezzo sia molto al di sotto rispetto alla media. Si tratta infatti di uno sconto del 29% che porta il prezzo dello speaker a soli 19,99 euro. Tra le caratteristiche principali c’è il Bluetooth di tipo 5.0. Per completare l’acquisto approfittando del prezzo, bisogna solo aggiungerlo al carrello.

Amazon continua a stupire le persone con le sue offerte ma ce ne sono davvero tante che purtroppo non riescono a stare dietro al fiume di grandi opportunità che il colosso produce. Effettivamente durante una giornata sono moltissime le opportunità, le quali possono anche sfuggire. Proprio per evitare tutto questo bisogna iscriversi al nostro canale Telegram da 76.000 clienti che ogni giorno produce il coupon e offerte su misura. Per entrare gratis clicca qui.

Uno speaker Bluetooth pieno di risorse per fare festa insieme agli amici, ecco le caratteristiche della proposta Amazon a 19,99 €

Questo speaker Bluetooth, il quale ricordiamo costa solo 19,99 € rispetto ai 27,99 € originari, ha delle caratteristiche davvero ottime. Oltre ad essere davvero potente dal punto di vista dei bassi e dell’audio, include al suo interno anche una luce a LED personalizzabile. L’autonomia di riproduzione è di circa 24 ore, per cui potrà essere perfetto per le vostre feste in casa o magari per ascoltare musica insieme agli amici all’aperto in gita o al parco.

Ricordiamo che Amazon, oltre a proporre degli sconti eccezionali ogni giorno, offre anche delle garanzie al cliente che acquista sul suo sito. Nel caso di questa cassa Bluetooth, le persone potranno beneficiare di due anni di garanzia, uno da parte di Amazon e uno da parte del produttore, oltre che di 30 giorni di reso nel momento in cui dovessero esserci malfunzionamenti ho ripensamenti.