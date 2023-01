Un gruppo di scienziati ha realizzato una tecnologia in grado di identificare qualcuno in un edificio attraverso i muri. Il trucco è utilizzare l’intelligenza artificiale con l’aiuto dei segnali Wi-Fi.

Un team della Carnegie Mellon University ha sviluppato una rete neurale per mappare digitalmente i corpi umani in presenza di segnali Wi-Fi. I ricercatori hanno affermato di aver sviluppato la tecnologia nel tentativo di affrontare i limiti degli attuali strumenti in 2D e 3D come telecamere, Lidar e radar. Uno studio descrive come questo sistema “possa fungere da sostituto onnipresente” per le tecnologie elencate poco fa.

“I risultati dello studio rivelano che il nostro modello può stimare la posizione di più soggetti, con prestazioni paragonabili agli approcci basati su immagini, utilizzando i segnali Wi-Fi come unico input”, spiegano i ricercatori. “Questo apre la strada ad algoritmi a basso costo, ampiamente accessibili e che preservano la privacy per il rilevamento di corpi umani”. I ricercatori hanno utilizzato un sistema chiamato DensePose, sviluppato dai ricercatori AI di Facebook/Meta, per misurare i segnali e ampiezza emessi dai router Wi-Fi.

Il modello basato su segnali Wi-Fi è attualmente limitato ai modelli 2D, tuttavia i ricercatori sperano di continuare a svilupparlo per poter identificare le figure umane anche in 3D. Il team afferma che il dispositivo offre un’alternativa economica e “rispettosa della privacy” alle fotocamere e ai Lidar, in quanto non fornisce un’immagine chiara del soggetto. Le potenziali applicazioni includono l’assistenza agli anziani, hanno osservato, consentendo loro di continuare a vivere in modo indipendente.

“Riteniamo che i segnali Wi-Fi possano fungere da onnipresente sostituto delle immagini RGB [della fotocamera] per il rilevamento di corpi umani in alcuni casi”, hanno spiegato nel report dello studio a riguardo. “La maggior parte delle famiglie, soprattutto nei Paesi più sviluppati ha già il Wi-Fi a casa. Questa nuova tecnologia può essere adattata e sfruttare il Wi-Fi per monitorare lo stato di salute delle persone anziane o semplicemente identificare comportamenti sospetti in casa, come la presenza di un ladro o altro”.