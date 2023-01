Iliad ripropone ai suoi clienti una delle migliori offerte degli ultimi tempi. Dopo aver garantito a lungo agli abbonati la Flash 120, la tariffa che è stata messa in campo durante il periodo natalizio, ora il gestore francese torna al regime classico con la sua promozione Giga 150.

Iliad, è tornata ancora una volta la Giga 150: confermato il 5G gratis

Gli abbonati che si affidano a questa ricaricabile pagheranno il costo standard di 9,99 euro ogni trenta giorni e riceveranno un ticket all inclusive. Nel dettaglio, i consumi per i clienti prevedono chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a chiunque e 150 Giga per la navigazione di rete, con la presenza di una quota pari a 6 Giga per la connessione con la tecnologia roaming.

Attivando la Giga 150 di Iliad i clienti avranno anche delle sorprese aggiuntive, tra cui la grande novità delle reti 5G completamente a costo zero. Laddove disponibili sul territorio e laddove presente la copertura, gli abbonati del provider potranno navigare con le linee più veloci di sempre senza alcun costo aggiuntivo rispetto alla ricaricabile.

La strategia commerciale di Iliad e quella di altri operatori, tra cui TIM e Vodafone, si conferma divergente. Ad oggi, infatti, per la tecnologia 5G altri operatori chiedono agli utenti un piccolo extra – sino a 5 euro – da aggiungere alle ricaricabili. Questa novità del provider francese è valida per tutti coloro che attivano la Flash 120 ma anche per gli abbonati che nei mesi scorsi hanno scelto l’altra tariffa, la Giga 120.