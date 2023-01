Elon Musk, il suo patrimonio torna a crescere con una risalita di 11 miliardi di dollari

Tesla è un’azienda che fa notizia non solo per la sua innovazione nel settore dell’auto elettrica, ma anche per le azioni del suo CEO, Elon Musk. Negli ultimi giorni, si è visto un cambiamento drastico nella sua situazione finanziaria. Secondo il Bloomberg Billionaires Index, il patrimonio netto di Musk è cresciuto di quasi 11 miliardi di dollari dall’inizio del processo legale contro di lui per un tweet del 2018 in cui ha minacciato di ritirare Tesla dalla borsa.

Elon Musk: la causa contro il creatore della Tesla

La causa riguarda il tweet in cui Musk ha scritto di voler portare Tesla fuori dalla borsa, proponendo un prezzo di 420 dollari per azione. Musk ha affermato in tribunale che il tweet non era uno scherzo e che pensava di avere dei finanziamenti garantiti dal Fondo d’Investimento dell’Arabia Saudita. Tuttavia, come sappiamo, l’accordo non si è mai concretizzato e gli investitori hanno deciso di fare causa a Musk per miliardi di dollari di danni.

Eppure questa situazione giudiziaria sembra non aver influito negativamente sulla ricchezza di Musk, la quale è anche cresciuta fino a raggiungere 145,2 miliardi di dollari. Inoltre, la madre di Musk ha recentemente dichiarato che l’imprenditore non possiede alcuna casa di proprietà, il che ha suscitato ulteriore curiosità sui suoi beni e investimenti.

Il cambiamento di tendenza potrebbe essere legato a diversi fattori, come ad esempio l’annuncio di nuovi progetti da parte di Tesla o l’aumento della domanda per le sue auto elettriche. In ogni caso, l’andamento del titolo della sua dirigenza rimane un’attenzione costante per gli investitori e per il mercato in generale.