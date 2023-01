Echo Dot, nel nostro caso di 5a generazione, il modello 2022 per intenderci, è un dispositivo richiestissimo dal pubblico, rappresenta la variante entry level che permette a tutti i consumatori di entrare di diritto nell’ecosistema Amazon, godendo ugualmente di buone prestazioni, nonché ovviamente di Amazon Alexa.

Echo Dot 5a generazione in offerta, il prezzo è bassissimo

Avere in casa un Echo Dot di 5a generazione vuol dire entrare di diritto nel mondo di Amazon Alexa, un ecosistema ricchissimo di dispositivi di vario genere, che permetterebbe al consumatore ad ogni modo di poter godere di un assistente vocale di qualità, e prodotti sempre precisi, oltre che funzionali. Il modello disponibile nel periodo su Amazon è stato lanciato nel corso dell’anno appena trascorso, presenta le medesime caratteristiche, ovvero è la variante senza display, ed inoltre è disponibile in tre colorazioni: bianco ghiaccio, blu notte o nero.

Il listino, data la recente distribuzione, si aggira attorno ai 60 euro, per cercare di avvicinare più utenti possibili all’acquisto del device, Amazon ha deciso di scontarlo del 42% rispetto al prezzo originario, raggiungendo nientemeno che ben 34,99 euro (ACQUISTATELO QUI). La promozione, come al solito del resto, ha vista estremamente limitata nel tempo, per questo motivo consigliamo caldamente di acquistare quasi subito il prodotto, in modo da non restarne definitivamente tagliati fuori, nonostante il vostro interesse.